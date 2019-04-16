Политика

14:45 16.04.2019

НАПК внесло предписание Омеляну и руководителю АМПУ

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НАПК внесло предписание Омеляну и руководителю АМПУ

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) внесло предписания министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и и.о. главы государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвису Вецкагансу.

Как сообщается на официальной странице НАПК в соцсети Facebook предписание В.Омеляну внесено относительно Р.Вецкаганса, "который не предпринял мер для урегулирования потенциального конфликта интересов у подчиненного лица", чем нарушил требования ч.4 ст.28 закона "О предотвращении коррупции".

Также предписание внесено самому Р.Вецкагансу относительно начальника Ренийского филиала АМПУ Сергея Строи, который не сообщил о наличии у него потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой с близким лицом – супругой.

Теги: #омелян #напк #вецкаганс #ампу #мининфраструктуры
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