Политика

14:15 16.04.2019

Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

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Гройсман предложил премьеру Словакии изучить вопрос создания мультимодальных логистических центров в двух странах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил своему словацкому коллеге Петеру Пеллегрини проработать вопрос создания мультимодальных логистических центров (парков) в Украине и Словакии.

Этот вопрос поднимался на встрече двух премьер-министров во вторник в Братиславе, сообщает сайт украинского правительства.

В сообщении указано, что целесообразность создания таких центров обусловлена активным развитием железнодорожного движения по маршруту Азия - Европа.

"Функционирование центров (предварительно в украинском Чопе и словацком Кошице) может стать двусторонним стратегическим проектом. Его реализации будет способствовать и усиление трансграничного сотрудничества двух стран, включая развитие пограничной инфраструктуры, функционирование совместных пунктов пропуска и организацию совместного погранично-таможенного контроля", - сказано в сообщении на сайте Кабинета министров.

Теги: #словакия #логистический_центр #украина #гройсман #логистика
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