Порошенко: второй тур выборов не будет сорван

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что второй тур выборов не будет сорван из-за недостаточного укомлектования участковых избирательных комиссий (УИК), сообщает пресс-служба главы государства.

"В первом туре выборы были признаны образцовыми. Никогда еще Украина не проводила таких открытых и прозрачных выборов. Подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре", - заявил П.Порошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам президента, в случае отсутствия кворума членам окружных избирательных комиссий предоставлено право самостоятельно формировать необходимое количество членов участковых избирательных комиссий (УИК).

П.Порошенко также добавил, что через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями.

"Сейчас через горячую линию набирают волонтеров для работы членами комиссий и наблюдателями. Никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - резюмировал глава государства.