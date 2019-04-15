Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Президент Украины Петр Порошенко выражает свою поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Соборе Парижской богоматери.

"Сейчас пылает Нотр-Дам де Пари – Собор Парижской богоматери. И я молю бога, чтобы никто не погиб… и хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону… и французскому народу", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.