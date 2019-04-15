Политика

22:49 15.04.2019

Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

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Порошенко сочувствует Макрону в связи с пожаром в Нотр-Дам де Пари

Президент Украины Петр Порошенко выражает свою поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с пожаром в Соборе Парижской богоматери.

"Сейчас пылает Нотр-Дам де Пари – Собор Парижской богоматери. И я молю бога, чтобы никто не погиб… и хотел бы высказать слова своей поддержки президенту Франции Эммануэлю Макрону… и французскому народу", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Теги: #поддержка #порошенко #украина #франция
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