Медведчук возлагает на Порошенко ответственность за отсутствие прогресса в обмене заложников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук возлагает ответственность за срыв процесса обмена заложников на президента Украины Петра Порошенко и заявляет, что продолжит заниматься вопросом обмена в дальнейшем, независимо от исхода президентских выборов в Украине.

"Я заявляю: вина за то, что с декабря 2017 года по апрель 2019 года не было обменов, лежит исключительно на президенте Украины Порошенко. Я утверждаю: если бы он согласился на договоренности декабря 2017 года, достигнутые мною, обмен можно было бы провести в течение 35 дней. Но у президента за этот год так и не появилось чувство ответственности перед своими гражданами, их родными и близкими", - сказано в заявлении В.Медведчука, опубликованном на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник.

Он напомнил, что 27 декабря 2017 года прошел масштабный обмен по формуле "306 на 74" человека, и предполагался второй этап обменах всех установленных лиц, который, однако, он не состоялся.

"Украинская сторона во главе с президентом отказалась проводить обмен на заранее оговоренных условиях. Вместо этого стали выдвигать разные варианты частичных обменов "25 на 10", "35 на 15", а не "всех установленных на всех установленных". В знак несогласия с такой позицией президента я заявил ему об этом и подтвердил публично, и с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы", - пояснил политик.

Вместе с тем В.Медведчук назвал "бредовым" заявление П.Порошенко о том, что в переговорном процессе он представлял президента России.

"Я буду продолжать заниматься освобождением как лиц, находящихся в ОРДО и ОРЛО, так и лиц, находящихся в РФ, в том числе и украинских моряков. И для этого не нуждаюсь ни в благословениях, ни в разрешениях Петра Порошенко или будущего президента. Поскольку делал и делаю это не в угоду власти, а в интересах украинских граждан", - заявил В.Медведчук.