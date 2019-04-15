Политика

15:38 15.04.2019

У Зеленского ответили Джемилеву: Крым не может быть предметом торга, а крымские татары должны получить перспективу национального развития, а не обещания

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У Зеленского ответили Джемилеву: Крым не может быть предметом торга, а крымские татары должны получить перспективу национального развития, а не обещания

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что Крым является территорией Украины, которая, как известно и признано во всем цивилизованном мире, была оккупирована абсолютно противозаконным и насильственным путем Российской Федерацией.

"Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения", - говорится в ответе команды В.Зеленского на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, который призвал кандидата в президенты ответить на пять вопрос об оккупированном Крыме.

В команде В.Зеленского отмечают, что "Крым был, остается и будет частью Украины", которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные убытки, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей! Позиция является непреклонной и бескомпромиссной. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут состояться за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК", - говорится в сообщении.

В команде В.Зеленского убеждены, что вопросы независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей. "Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь под властью РФ", - указали в штабе кандидата.

У В.Зеленского считают, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, поэтому официальным представителям Украины придется говорить с властями РФ. "Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашего государства", - указывается в сообщении.

В команде В.Зеленского считают, что необходимо поддерживать контакты с украинскими гражданами, которые сейчас страдают под оккупационной властью, но эти контакты должны носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер. "С учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может", - отмечают в штабе кандидата в президенты.

У В.Зеленского также убеждены, что исторические жертвы крымскотатарского народа и его вклад в становление и развитие независимой Украины, являются "безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма".

"Мы считаем, что эта роль и перспектива не должно опираться на пустые политические обещания. Мы убеждены, что крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров. Мы уверены, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной", - говорится в сообщении.

Теги: #крым #зеленский #татары #украина #джемилев
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