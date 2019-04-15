Политика

14:01 15.04.2019

Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

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Полиция устанавливает изготовителя провокационных бордов в стилистике кампании Порошенко

Полиция устанавливает тех, кто изготовлял борды в агитационной стилистике президента Украины Петра Порошенко с надписью "Конец", и составляет административные протоколы, отмечают в МВД.

На брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко сообщил, что на бордах, которые по стилистике похожи на плакаты в поддержку П.Порошенко, нет исходных данных. "Не установлено третье лицо, которое выпускает эти борды. В ближайшее время мы сообщим, кто их изготовлял", - сказал он.

По словам советника министра, в отдельных областях после составления административных протоколов и решения суда эти борды снимают.

Он подчеркнул, что полиция фиксирует правонарушение вне зависимости от политической принадлежности агитационной продукции.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко пояснил, что размещение агитационной продукции без исходных данных - это административное правонарушение: составляется админпротокол на собственника рекламной конструкции и агентство, которое изготовляло этот материал. "Мы работаем (над установлением этих данных - ИФ)", - сказал А.Шевченко.

Что касается листовок с текстом "Зеленский наркоман", то, по словам И.Стойко, по таким фактам также регистрируются административные протоколы.

"Это административное правонарушение останавливается", - добавил А.Шевченко.

При этом руководитель департамента коммуникации обратил внимание на то, что демонтажем такой продукции занимаются коммунальные службы.

Как сообщалось в соцсетях, в некоторых областях Украины и в Киеве появились провокационные борды в стилистике предвыборной кампании П.Порошенко. На полотне написано слово "Конец", а также изображен человек, словно уходящий за пределы борда.

Теги: #борды #поршенко #украина #полиция #выборы
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