Страны ЕС договорились начать торговые переговоры с США

Министры стран ЕС в понедельник одобрили решение о начале переговоров с США по вопросам торговли.

Переговоры, в частности, будут касаться вопроса снижения взаимных пошлин на товары промпроизводства, отмечает телеканал Sky News.

Единственной страной, проголосовавшей против переговоров, стала Франция. Нежелание Франции вступать в торговые переговоры с США связано с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что ЕС не должен вести переговоры подобного рода со странами, которые не входят в климатическое соглашение. Торговые соглашения, которые заключает ЕС, должны получить одобрение все стран-членов союза, поэтому в дальнейшем Париж сможет заблокировать любую сделку, отмечает Sky News.

Активно за переговоры по торговле с США выступает Германия, которая хотела бы избежать тарифов США на продукцию Volkswagen, BMW и Daimler.

Переговоры между США и ЕС будут проходить на фоне растущей напряженности в отношениях между сторонами. Так, недавно США обвиняли ЕС в затягивании сроков начала переговоров, а президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае провалов переговоров готов ввести пошлины на европейские автомобили.

Торговые переговоры между ЕС и США начались еще в 2013 году, однако тремя годами позже были приостановлены, когда президентом США стал Дональд Трамп.

В июле 2018 года Д.Трамп на переговорах с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером договорился работать над ликвидацией пошлин и субсидий по промышленным товарам в ЕС и США.