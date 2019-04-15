Порошенко надеется, что Рада поддержит законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

"Безусловно, что наши усилия "маски-шоу стоп" и другие сегодня значительно ограничили их возможности (влияние силовых структур на бизнес – ИФ), но, к сожалению, они не ликвидированы. Поэтому законопроект о Национальном бюро финансовых расследований принят к рассмотрению, и я уверен, что он также будет принят парламентом", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

Он также анонсировал презентацию концепции Службы безопасности Украины, которая исключает какое-либо влияние СБУ на бизнес.

"Но только вместе снятие подобных функций и у МВД, и у прокуратуры. Ничем они друг от друга не отличаются. Более того, скоординировались и ходят по кругу", - отметил президент.

Законопроект (№8157) о Национальном бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ) зарегистрирован в парламенте в марте 2018 года. В мае было вручено представление профильного комитета о рассмотрении.