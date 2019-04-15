Зеленский призывает Порошенко заняться делом Гандзюк, посадить Свинарчуков и вспомнить о пленных моряках, а не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призывает президента Петра Порошенко заняться выполнением своих обязанностей и обещаний, а не бегать за ним по телеканалам, заниматься сдачей анализов и выступать на стадионе.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе", - сказал В.Зеленский в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook в понедельник.

"Пожалуйста, сделайте это. Это ваше дело. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом, это обидно. Дебаты 19-го – дела каждый день", - подчеркнул В.Зеленский.