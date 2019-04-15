Политика

12:33 15.04.2019

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

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Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Попытка приватизации национализированного ранее "ПриватБанка" может привести к новому кризису, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Резкие движения по банку создадут определенные угрозы для его многочисленных клиентов. Решение в пользу бывшего собственника станет мощным ударом по сотрудничеству с Международным валютным фондом. Попытка национализации "ПриватБанка",… задний ход вызовет большой кризис в отношении с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности для курса и может потянуть за собой новый кризис", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса в понедельник в Киеве.

Теги: #порошенко #украина #приватбанк #выборы #мвф
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