ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

Центральная избирательная комиссия Украины передала на зарубежные избирательные участки за границей через и.о. начальника управления генерального секретариата Министерства иностранных дел Украины Святослава Драча 436 тыс. 528 бюллетеней для повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, после завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол комиссии.

В заграничном избирательном округе на выборах президента создан 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции.

При этом граждане Украины не смогут проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в РФ, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.