Политика

11:42 15.04.2019

ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

1 мин читать
ЦИК передала 436,5 тыс. бюллетеней на заграничный избирательный округ

Центральная избирательная комиссия Украины передала на зарубежные избирательные участки за границей через и.о. начальника управления генерального секретариата Министерства иностранных дел Украины Святослава Драча 436 тыс. 528 бюллетеней для повторного голосования на выборах президента Украины 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, после завершения процедуры передачи был составлен соответствующий протокол комиссии.

В заграничном избирательном округе на выборах президента создан 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины за границей. Больше всего их в ФРГ – 5, по 4 – в США, Польше, Италии, 3 участка – в Канаде, Испании и Турции.

При этом граждане Украины не смогут проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в РФ, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки переносятся в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Теги: #бюллетни #украина #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 15.04.2019
Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

12:25 15.04.2019
Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

12:16 15.04.2019
В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

В команде Зеленского подозревают саботаж формирования участковых окружкомов, что может привести к срыву выборов

11:52 15.04.2019
Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

Ближайшие дни в Украине будут прохладными и дождливыми, во вторник ночью на западе заморозки

11:51 15.04.2019
Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

Березенко: Порошенко останется в политике, независимо от результатов выборов

11:20 15.04.2019
ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

ЦИК передала зарубежным УИК бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины

11:14 15.04.2019
Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск о запрете директору ГБР единолично исполнять организационные обязанности

11:09 15.04.2019
S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

S&P подтвердило рейтинги Украины "B-/B"

11:09 15.04.2019
НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

НБУ предоставил трем банкам кредит рефинансирования на 83,8 млн грн

11:03 15.04.2019
НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

НБУ и Центральный банк Черногории договорились о сотрудничестве в сфере банковского надзора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Задний ход в национализации ПриватБанка угрожает отношениям с МВФ, экономическим кризисом и дефолтом

Порошенко считает незаконными и угрожающими стабильности Украины планы роспуска Рады после выборов президента

Гройсман: я готов к парламентским выборам

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

ПОСЛЕДНЕЕ

Провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф - полиция

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Гройсман: я готов к парламентским выборам

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА