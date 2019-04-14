Политика

19:53 14.04.2019

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

1 мин читать
Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко высказал уверенность в том, что сразу после второго тура выборов главы Украинского государства состоится освобождение заложников.

"Мы твердо подчеркнули, что сразу после завершения второго тура выборов мы сохраним нормандский формат на наивысшем уровне. И должен быть обеспечен прорыв и относительно освобождения заложников - здесь я не имею никаких сомнений, что это произойдет сразу после выборов в краткий срок", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что Украина имеет инструменты, чтобы обеспечить устойчивое прекращение огня, которое должно начаться с 18 апреля.

Теги: #заложники #порошенко #освобождение #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:09 14.04.2019
Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

19:56 14.04.2019
Гройсман: я готов к парламентским выборам

Гройсман: я готов к парламентским выборам

19:52 14.04.2019
Гройсман: я готов к парламентским выборам

Гройсман: я готов к парламентским выборам

19:36 14.04.2019
Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

Порошенко уверен, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников

18:57 14.04.2019
Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

Безопасность во время выступления Порошенко на НСК "Олимпийский" обеспечивало около 15 тыс. правоохранителей – СБУ

17:41 14.04.2019
У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

17:40 14.04.2019
Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

16:05 14.04.2019
Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

15:56 14.04.2019
Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

15:45 14.04.2019
Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман: я готов к парламентским выборам

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

Президент намерен уволить правого замглавы СВР Семочко в пятницу

Порошенко надеется, что Зеленский в понедельник придет на телеканал ICTV, куда приглашены оба кандидата

Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

Порошенко: Я никогда не называю Зеленского наркоманом, у меня нет подтверждающих это доказательств

Порошенко: Выбор украинского народа буду уважать, любой выбор

Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

Порошенко придет на "Олимпийский" 19 апреля, если назначенное время не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного

Зеленский заявляет, что на "Олимпийском" против него готовили провокацию

"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА