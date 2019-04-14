У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске Верховной Рады после избрания нового главы государства, и такие решения должны приниматься исключительно по закону и в интересах общества.

"Зеленский, когда станет президентом, будет придерживаться буквы закона. Не выстраивать законы под себя и пытаться ими манипулировать, как сегодня происходит, а действовать по закону. На самом деле мне тяжело сейчас это комментировать, потому что Зеленский еще не президент", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер штаба В.Зеленского по вопросам хода избирательной кампании, эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков.

Он указал, что по этому вопросу есть разные позиции у различных юристов и политических сил, и подчеркнул, что в таких вопросах нужно исходить из законности принятия таких решений и политической целесообразности.

"Не только из политической целесообразности, а потом пытаться под это поломать закон, как это делают сегодня, а идти сугубо по закону и в интересах общества. И я думаю, что пока еще это рано обсуждать", - считает Д.Разумков.