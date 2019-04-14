Политика

17:40 14.04.2019

Зеленский ждет Порошенко на "Олимпийском" 19 апреля, а в воскресенье был агитационный митинг президента под стадионом – спикер штаба

2 мин читать

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский", а в воскресенье под стадионом проходил агитационный митинг П.Порошенко под стадионом, отмечает спикер штаба В.Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко – ИФ) 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Д.Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.

Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Д.Разумков.

Теги: #дебаты #порошенко #зеленский #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 14.04.2019
У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

У Зеленского отмечают, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, и такие решения должны быть только по закону и в интересах общества

16:05 14.04.2019
Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

Порошенко спел в адрес непришедшего на дебаты Зеленского шутливую народную песню "Ти ж мене пiдманула"

15:56 14.04.2019
Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

Порошенко: То, что Зеленский не поясняет его поддержку со стороны российских и сбежавших в РФ политиков - это неуважение к избирателям

15:45 14.04.2019
Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

15:22 14.04.2019
Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

15:21 14.04.2019
Президент намерен уволить правого замглавы СВР Семочко в пятницу

Президент намерен уволить правого замглавы СВР Семочко в пятницу

15:19 14.04.2019
Порошенко надеется, что Зеленский в понедельник придет на телеканал ICTV, куда приглашены оба кандидата

Порошенко надеется, что Зеленский в понедельник придет на телеканал ICTV, куда приглашены оба кандидата

15:11 14.04.2019
Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

14:54 14.04.2019
Порошенко: Я никогда не называю Зеленского наркоманом, у меня нет подтверждающих это доказательств

Порошенко: Я никогда не называю Зеленского наркоманом, у меня нет подтверждающих это доказательств

14:50 14.04.2019
Порошенко: Выбор украинского народа буду уважать, любой выбор

Порошенко: Выбор украинского народа буду уважать, любой выбор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет, что не проводит встреч с Медведчуком

Конституционных оснований для прекращения полномочий Рады нет – Порошенко

Порошенко: Выбор украинского народа буду уважать, любой выбор

Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

Порошенко придет на "Олимпийский" 19 апреля, если назначенное время не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

Порошенко придет на "Олимпийский" 19 апреля, если назначенное время не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного

Зеленский заявляет, что на "Олимпийском" против него готовили провокацию

"Нацкорпус" и "Нацдружины" не намерены проводить никаких акций 14 апреля во время пребывания Порошенко на "Олимпийском" - Билецкий

Провести демократические выборы на оккупированных территориях Донбасса сегодня невозможно – спикер штаба Зеленского

Рада может быть распущена при помощи Окружного административного суда Киева - СМИ

В штабе Зеленского заявляют о необходимости проведения аудита НБУ и разработки законодательства для открытия рынка земли

Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты на НСК "Олимпийский": Общение с украинцами важнее, чем выходные в Париже

У Зеленского заявляют о необходимости перезагрузки НАПК и обеспечения реальной независимости судебной системы

Международные эксперты допускают возможность провокаций со стороны РФ в случае победы Зеленского на выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА