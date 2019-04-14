Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае повторного избрания его главой государства он будет инициировать изменения в Конституцию, предусматривающие введение префектов вместо глав областных государственных администраций.

"Сразу же после президентских выборов я будут инициировать изменения в Конституцию, по которым должности глав областных государственных администраций будут ликвидированы", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, это будет продолжением реформы децентрализации в Украине. "Будут префекты с большими и меньшими функциями, а исполнительная власть передается громадам. И это является реализацией реформы, в которую 3-4-5 лет назад еще никто не верил", - сказал глава государства.

Что касается контрольных функций, то, по словам П.Порошенко, в компетенцию префекта будет входить, в том числе, функция контроля суверенитета и территориальной целостности.