Политика

15:22 14.04.2019

Порошенко намерен инициировать введение института префектов в Украине сразу после выборов

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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае повторного избрания его главой государства он будет инициировать изменения в Конституцию, предусматривающие введение префектов вместо глав областных государственных администраций.

"Сразу же после президентских выборов я будут инициировать изменения в Конституцию, по которым должности глав областных государственных администраций будут ликвидированы", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, это будет продолжением реформы децентрализации в Украине. "Будут префекты с большими и меньшими функциями, а исполнительная власть передается громадам. И это является реализацией реформы, в которую 3-4-5 лет назад еще никто не верил", - сказал глава государства.

Что касается контрольных функций, то, по словам П.Порошенко, в компетенцию префекта будет входить, в том числе, функция контроля суверенитета и территориальной целостности.

Теги: #олимпийский #порошенко #выборы
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