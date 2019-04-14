Президент намерен уволить правого замглавы СВР Семочко в пятницу

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении уволить Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины в пятницу, 19 апреля.

"В пятницу первого заместителя главы Службы Внешней разведки генерала Семочко уволим с должности", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ С.Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует С.Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении С.Семочко.

17 октября глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя С.Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь С.Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону С.Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили С.Семочко, его жена и дочь.