Порошенко надеется, что Зеленский в понедельник придет на телеканал ICTV, куда приглашены оба кандидата

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, придет на телеканал ICTV для участия в программе "Свобода слова", куда приглашены оба кандидата.

"Дорогой Владимир Александрович! Завтра меня пригласили, так же, как и Вас, в эфир ICTV, "Свобода слова"… Я буду там. Вас пригласили. Не бойтесь: дебаты – это не страшно… Это чрезвычайно ответственное действие. Если вы, не дай бог, сегодня не успеете доехать, то приезжайте завтра. Если и завтра не получится – я хочу сказать, что и послезавтра я вас приглашу на дебаты", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

Он призвал В.Зеленского не избегать дебатов, а прийти и рассказать гражданам Украины свои планы, свою программу.

"Отсидеться, я думаю, не должно получиться", - добавил президент.