Порошенко: Я никогда не называю Зеленского наркоманом, у меня нет подтверждающих это доказательств

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко вновь подчеркивает, что никогда не называл другого кандидата в президенты Владимира Зеленского наркоманом, поскольку тому нет никаких доказательств.

"Что касается возможных обвинений в наркозависимости, я говорил об этом трижды и говорю об этом четвертый раз: у меня нет никаких доказательств, которые бы подтверждали, что Зеленский наркоман. И поэтому никогда – подчеркиваю – его так не называю", - сказал П.Порошенко на НСК "Олимпийский" в центре Киева в воскресенье, куда он прибыл для дебатов с В.Зеленским, отвечая на вопросы журналистов.

При этом глава государства подчеркнул, что он очень ответственно относится к своим заявлениям.