Гройсман: За три года мы сделали больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что хотел бы ускорить решение проблем, которым занимается украинское правительство, но этому мешает сопротивление системы и ограниченность в ресурсах.

"Понимаю тех, кто критикует, потому что люди хотели бы быстрого решения их проблем. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы мы двигались быстрее, но, к сожалению, глубина проблем, сопротивление системы, ограниченность ресурсов нам этого не позволяют. За эти три года мы сделали, возможно, больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями. Я пытался менять систему, которую считал неэффективной, но, слава Богу, за эти три года система не смогла изменить меня", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье по случаю трехлетия со дня начала работы нового состава правительства с ним во главе.

"Мы взялись решать те проблемы, которые не решались годами - ремонтировать украинские дороги, перестраивать систему здравоохранения, менять пенсионную систему, обеспечивать новые возможности развития для детей, перестраивать методы работы и психологию чиновников, возрождать украинские города и села через механизмы децентрализации. Благодарен тем людям, которые при встрече говорят добрые слова за то, что мы делаем", - отметил глава правительства.

"Я уверен, что Украина может стать и станет сильной и успешной. Сегодня, опираясь на опыт, который я получил, четко понимаю, какие шаги нужно делать для этого дальше, что и как реально менять. И готов за это бороться, потому что Украина для меня - не просто место на карте", - резюмировал В.Гройсман.