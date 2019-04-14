Порошенко придет на "Олимпийский" 19 апреля, если назначенное время не будет совпадать с официальным временем дебатов в эфире Общественного

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко прибудет на НСК "Олимпийский" для дискуссии с другим кандидатом Владимиром Зеленским в пятницу, 19 апреля, при условии, что время этой дискуссии не будет совпадать с официальным временем предусмотренных законом телевизионных дебатов в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), заявляет спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они предназначены в то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин, Порошенко пойдет на общественное ТВ, а законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеют права проигнорировать требования закона ", - пояснил О.Медведев в эфире "5 канала".