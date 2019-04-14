Зеленский заявляет, что на "Олимпийском" против него готовили провокацию

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявляет, что отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский" на содержание в организме наркотических веществ, поскольку ему поступила информация, что против него готовится провокация.

"Для меня все это не игра… Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию. Сейчас я не готов о ней говорить. Смотрите: когда узнаете эту информацию, вы меня поймете", - сказал В.Зеленский в интервью журналистам в Париже, обнародованном на видеосервисе YouTube.

"Я действительно не хотел ехать на НСК по причине очень простой: я не знал, что там будут делать с моими анализами потом. Я никого не обвиняю. Может, информация, которую я получил за день до этого – может, это брехня, поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался", - добавил он.

Свое решение сдать анализы в частной лаборатории "EuroLab" В.Зеленский пояснил тем, что знает ее владельцев. "Я знаю пару лабораторий, которые берут анализы. Евролаб – знаю просто Пальчевского (собственник "Eurolab" Андрей Пальчевский), это правда. Я знаю еще "Борис", знаю Мишу Радуцкого – правда, не знаю, они там продали клинику или не продали, какой статус. Я мог поехать туда или туда", - рассказал он.

На вопрос о причине отказа на призыв мэра Киева Владимира Кличко прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association), которые приехали в Киев, В.Зеленский также ответил о недостаточном доверии к организации и заявил, что это предложение В.Кличко было политически мотивированным.

"Володя Кличко предложил это не как большой спортсмен, а как человек, который вдруг начал участвовать в политической игре. Это нехорошая история. Что касается вот этой "ВАДы" – вы же знаете, что их там несколько, нет? Если бы мы с вами были где-то за рубежом – не потому что я не доверяю нашим врачам – я бы поехал, для меня это вообще не есть проблема", - сказал В.Зеленский.