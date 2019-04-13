Политика

18:10 13.04.2019

В штабе Зеленского заявляют о необходимости проведения аудита НБУ и разработки законодательства для открытия рынка земли

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Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявляет о необходимости проведения аудита Национального банка Украины, на основе которого могут быть приняты кадровые решения.

"Если мы говорим о Национальном банке, сначала нужно провести аудит того, что было сделано, и тех реформ – или которые называются реформами – и понять, кто за что должен быть награжден или, может быть, не очень награжден", - сказал Д.Разумков в ходе выступления на Третьем форуме украинских либералов "Люди важливi" в субботу в Киеве.

Он напомнил, что кандидатуру на пост главы НБУ подает президент. "Поэтому я думаю, что президент имеет право оценивать действия, в том числе сегодняшних руководителей этой структуры, и потом на базе этого принимать кадровые решения", - добавил Д.Разумков.

На вопрос о том, будет ли В.Зеленский в случае избрания президентом защищать государственный ПриватБанк в судебном процессе с его бывшим собственником – бизнесменом Игорем Коломойским, который через суд требует вернуть ему 2 млрд долларов, капитала банка, Д.Разумков ответил, что президенту "защищать банки, наверное, не стоит, независимо от того, твой это банк или соседний".

Что касается земельной реформы и запуска рынка сельхоз земли, то, по словам спикера штаба В.Зеленского, "это парадокс, так как люди не могут распоряжаться своим имуществом", поэтому "открывать этот рынок однозначно нужно", но после подготовки соответствующего законодательства.

"Нужно создать нормальную юридическую базу, защитить интересы государства, защитить интересы собственника, интересы инвестора, а потом открывать рынок. Почему каждый год продлевают мораторий (на продажу с/х земли - ИФ) – это вопрос не к нам", - сказал Д.Разумков.

Он указал, что открытие рынка земли – это вопрос политической воли, и то, что необходимая законодательная база до сих пор не разработана – это вопрос не к команде В.Зеленского.

"Наша позиция – разрабатывается законодательная база, которая защитит интересы собственников и инвесторов… Я думаю, за полгода уже ее можно сделать", - отметил он.

Говоря о масштабной приватизации госпредприятий, спикер штаба В.Зеленского отметил, что приватизацию нужно проводить, но стратегические объекты должны остаться в собственности государства.

"Естественно, государство не очень эффективный менеджер в плане ведения бизнеса и частный бизнес более эффективен, поэтому приватизацию нужно будет проводить", - сказал Д.Разумков.

Организаторы форума – общественное движение "Люди важливi" - также озвучили перечень "красных линий", которые будущий президент не должен переступать. Так, новоизбранный президент Украины должен продолжить курс на вступление страны в ЕС и НАТО, обновить судейский корпус, успешно завершить антикоррупционную реформу (запустить антикоррупционный суд, перезагрузить САП и НАПК), обеспечить экономическую свободу, поддержать земельную реформу и масштабную приватизацию госпредприятий, а также вернуть оккупированные территории на украинских условиях без специальных статусов.

Теги: #разумков #нбу #зеленский #выборы
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