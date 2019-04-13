Политика

11:55 13.04.2019

Медведчук заявляет, что продолжит переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ

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Медведчук заявляет, что продолжит переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ведет и продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков, удерживаемых в РФ.

"Переговоры по освобождению украинских моряков как глава политсовета по поручению нашей партии веду и буду вести я. Мы будем продолжать реализацию мирного плана. И пусть люди, граждане Украины, увидят, кто чем занимается, кто чего может достичь и кто что предлагает", - написал В.Медведчук в Твиттере в субботу.

Теги: #медведчук #переговоры #азовское_море #моряки
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