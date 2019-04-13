МВД призывает штабы обоих кандидатов в президенты к лояльности и толерантности

Правоохранители призвали штабы кандидатов в президенты воздержаться от радикальных призывов против оппонентов, чтобы избежать искусственных провокаций.

Как сообщает пресс-служба МВД страны со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Украины Сергея Ярового, накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обеих штабов по мерам безопасности. Во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

"В случае, если дебаты все же пройдут на НСК «Олимпийский», организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также запрета проносить оружие (даже при наличии документов на него) и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих. Кроме этого, мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы «группы поддержки» кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - отметил С. Яровой.

Он добавил, что МВД будет работать в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.

"Мы подходим к завершающей фазе избирательного процесса и атмосфера в обществе - напряженная. В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами, поэтому наша задача - предупреждение таких ситуаций. Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - отметил С. Яровой.

Он также призвал руководителей правоохранительных подразделений тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им недопустимость нарушений общественного порядка и безопасности граждан.

"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями - сторонниками различных политических сил. Общаться и подчеркивать, что есть черта, за которую нельзя переступать. В случае, если кто-то перейдет эту границу - будем действовать жестко и законно", - подчеркнул первый замглавы ИМВД.