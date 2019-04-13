Политика

00:03 13.04.2019

Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

2 мин читать
Порошенко назвал неконституционными возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возможные попытки остановить или прекратить процесс вступления Украины в Европейский Союз и НАТО будут нарушением Конституции Украины, поскольку это закреплено в основном законе и является обязательным к исполнению на всех уровнях власти, сообщила пресс-служба президента.

"Если сейчас остановить процесс, то, во-первых - это будет неконституционно. Потому что в Конституции закреплена европейская и евроатлантическая интеграция Украины. И никто, никакое должностное лицо не имеет права нарушать Конституцию и останавливать этот процесс", - подчеркнул П.Порошенко в интервью журналистам в ходе рабочего визита во Францию.

П.Порошенко пообещал продолжить европейское движение Украины. "За это заплачена большая цена. И чтобы те жертвы, которые заплатил украинский народ, были не напрасны", - отметил он.

Глава украинского государства также отметил, что опасения в случае изменения курса Украины имеются не только на уровне европейских лидеров.

"Если Украина сама остановится и будет ставить вопрос развития нашей европейской и евроатлантической интеграции в зависимости от того, что скажет Кремль, или каким-то образом мы затянем через проведение по любым основаниям, в том числе и референдума. Я считаю, что это путь в заблуждение", - отметил П.Порошенко.

Он подчеркнул, что "референдум будет проведен тогда, когда будут открыты ворота Европейского Союза, и Украина будет делегировать часть своих суверенных полномочий ЕС. Так как это делала каждая страна, которая претендовала на то, чтобы стать членом Евросоюза".

Теги: #ес #порошенко #украина #конституция #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:54 13.04.2019
Харьковский физико-технический институт получил разрешение на первый завоз ядерного топлива для ЯПУ "Источник нейтронов"

Харьковский физико-технический институт получил разрешение на первый завоз ядерного топлива для ЯПУ "Источник нейтронов"

23:06 12.04.2019
В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

В Киеве неизвестные сообщили о "минировании" гостиницы "Украина"

22:44 12.04.2019
Команда Зеленского опубликовала ролик с анонсом дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

Команда Зеленского опубликовала ролик с анонсом дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00

21:21 12.04.2019
Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Порошенко: Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

21:13 12.04.2019
Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

20:22 12.04.2019
Встреча Макрона и Порошенко в Париже завершилась

Встреча Макрона и Порошенко в Париже завершилась

20:18 12.04.2019
Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

20:15 12.04.2019
Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

20:07 12.04.2019
ЕС выделяет гуманитарную помощь Ирану, пострадавшему от наводнений

ЕС выделяет гуманитарную помощь Ирану, пострадавшему от наводнений

19:24 12.04.2019
Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Макрон и Порошенко встречаются в Елисейском дворце

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

ПОСЛЕДНЕЕ

США внесли в санкционный список из-за Венесуэлы 4 компании и 9 принадлежащих им танкеров

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

На Skype-конференции ТКГ 18 апреля будет объявлено о пасхальном перемирии на Донбассе - Порошенко

Порошенко и Макрон договорились в ближайшее время вновь выступить с инициативой освобождения Сущенко

Порошенко: Надеюсь, что удастся избежать провокаций во втором туре выборов

Зеленский о встрече с Макроном: обсуждали наиболее важные вопросы для Украины, прекращение войны на Донбассе

"Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена заниматься вопросами освобождения граждан независимо от позиции президента

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

Президент Франции Макрон проводит встречу с Зеленским

Германия выделяет дополнительные EUR85 млн на строительство помещений для переселенцев и развитие соцпроектов на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА