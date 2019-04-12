Политика

22:06 12.04.2019

Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

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Лидеры Украины, Германии и Франции договорились обеспечить безопасность для проведения выборов на Донбассе до марта 2020 года

Лидеры Германии, Франции и Украины договорились до весны следующего года обеспечить условия безопасности для запуска политического процесса и проведения местных выборов на неподконтрольных правительству территориях на Донбассе, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"За определенный промежуток времени мы договорились, что это должно быть не позже, чем до марта 2020 года ко времени, когда проводятся местные выборы, будут созданы все необходимые условия безопасности", - сказал П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Как только компонент Минских соглашений по безопасности будет установлен – (необходимо - ИФ) сразу перейти к переговорам относительно политического урегулирования и попытаться не позднее марта 2020 года провести местные выборы и, таким образом, завершить политический процесс", - сказал глава государства в следующем интервью украинским телеканалам.

Он напомнил, что мирный процесс предусматривает, прежде всего, компонент безопасности: вывод иностранных войск, тяжелой техники и артиллерии. "Компонент безопасности – это желание Украины, к которому я, твердо убежден, прислушаются наши партнеры – это контроль, в том числе и через миротворческие операции неконтролируемого участка украинско-российской границы", - сказал П.Порошенко.

Теги: #президент #донбасс #выборы
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