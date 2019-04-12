Лидеры Германии и Франции поддерживают идею провести встречу "нормандской четверки" после выборов президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что получил согласие от лидеров Германии и Франции провести встречу в "нормандском формате" после выборов главы Украинского государства, отметив, что скорее всего она состоится во Франции.

"Мы получили абсолютно четкое сообщение, что сразу после моего переизбрания – мы убеждены, что открывается окно возможностей – будет созвано заседание на наивысшем уровне "нормандского формата". Наиболее вероятно, это состоится во Франции, как раз в пятую годовщину создания "нормандского формата", - заявил П.Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Интер" по видеосвязи из Парижа после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он высказал уверенность в своей победе на выборах, которая вынудит президента РФ Владимира Путина к участию в переговорах "нормандской четверки".

"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур, сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран и будет другой, слабый кандидат, с которым России будет очень легко без участия западных партнеров с глазу на глаз тихонько договориться и выйти на условиях России, де-факто выйти на капитуляцию Украины", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что украинцы этого не допустят.

"Я как президент имею твердую поддержку лидеров Европейского Союза. Я заявляю, что когда Путин поймет, что президент Порошенко имеет поддержку большинства украинцев, то, как сказал президент Макрон, будет открыто тогда для "нормандского формата "окно возможностей", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что альтернативы "нормандскому формату" нет.

По словам П.Порошенко, четко скоординированные действия в рамках "нормандского формата" приведут к тому, что "или мы устанавливаем мир на Донбассе, или уже в мае-июне будут продолжены либо усилены санкции против Российской Федерации".

Глава государства выразил уверенность, что удастся выйти на условия, которые принесут Донбассу мир. "Я твердо убежден, что мы сможем выйти на условия, когда мне удастся принести мир на Донбасс, и это может быть сделано уже в ближайшее время", - сказал он.

Ранее в этот день П.Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Украины, Германии, Франции и РФ 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944).