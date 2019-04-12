Политика

18:44 12.04.2019

"Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена заниматься вопросами освобождения граждан независимо от позиции президента

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена заниматься вопросами освобождения граждан независимо от позиции президента

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что политическая сила будет заниматься вопросами освобождения граждан Украины независимо от позиции и личности главы государства.

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжает заниматься вопросами не обмена, а освобождения наших граждан. И для этого никаких благословений, поручений, просьб или разрешений со стороны действующего президента, как и будущего президента Украины, нам не надо", - написал В.Медведчук в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 10 апреля президент Украины Петр Порошенко попросил СБУ рассмотреть целесообразность участия В.Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

Спикер предвыборного штаба другого кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС заявил, что никаких контактов с В.Медвечуком команда В.Зеленского не имеет, и отметил, что "не совсем понимает эффективность" В.Медведчука как переговорщика с российской стороной.

Теги: #медведчук #украина #военнопленный
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