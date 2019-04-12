Политика

16:29 12.04.2019

Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

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Порошенко о телефонном разговоре с Зеленским на "1+1": кто смотрели передачу, сами способны сделать выводы

Президент Украины Петр Порошенко не комментирует ситуацию, возникшую во время эфира на телеканале "1+1" в четверг вечером, в ходе которого кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский резко оборвал телефонный разговор с ним.

"Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрели передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку", - сказал П.Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.

Теги: #зеленский #порошенко #украина #выборы
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