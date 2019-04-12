Украина продолжает борьбу за прекращение строительства "Северного потока-2"

Украина продолжает свою борьбу за прекращение строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявил президент Украины Петр Порошенко.

""Северный поток – 2" не является новой (темой – ИФ) в дискуссиях между Украиной и Германией, между Украиной и Европейским Союзом. Мы твердо заявляем, что мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство "Северного потока – 2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал П.Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в пятницу в Берлине.