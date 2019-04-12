Меркель считает, что "Нормандский формат" себя оправдал и эти переговоры следует продолжать

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "Нормандском формате" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) себя оправдали и должны быть продолжены.

"Я считаю, что этот формат себя оправдал...при этих чрезвычайно сложных условиях, и я думаю, что его нужно продолжить", - сказала она на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в пятницу в Берлине, отвечая на вопрос о том, будет ли продлена работа в "Нормандском формате".

Федеральный канцлер также подчеркнула, что переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе также должны быть продолжены, ведь они не исключают других переговорных площадок.

"Что касается комбинации с Трехсторонней контактной группой, то я считаю, что нам необходимо работать дальше в этом формате. Но он не является форматом, исключающим другие… что касается "Нормандского формата" – мы тесно сотрудничали с США, но этот формат в принципе себя оправдал", - отметила А.Меркель.