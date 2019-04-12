Политика

15:24 12.04.2019

Странам НАТО нужно дать Украине больше технологий и оружия, а также нарастить силы в Черном море

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Странам НАТО нужно дать Украине больше технологий и оружия, а также нарастить силы в Черном море

Странам-членам НАТО необходимо увеличить объемы оказываемой Украине помощи, в том числе в виде предоставления вооружения и современных боеприпасов, а также нужно увеличить присутствие в Черном море, убежден депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

"Кроме тренировочной миссии, мы должны предоставить Украине больше технологий, оружия, должны противостоять якобы отсутствующим российским войскам, воюющим в Донбассе", - сказал он в ходе 12-го Киевского форума по безопасности в пятницу в Киеве.

По словам канадского парламентария, у западных стран есть оружие, "которое ждет, чтобы быть направленным на восток Украины, оно ждет принятия решения на уровне правительств, но оно готово".

"Речь идет о противотанковых снарядах, стрелковом оружии", - конкретизировал Д.Безан.

Канадский политик также выразил убеждение в необходимости усиления присутствия сил Альянса в Черном море.

"Мы говорим, что есть подводные лодки, они сейчас в Средиземном море, но могут неожиданно появиться в Черном море. Если есть конвенции и соглашения об участии в помощи в определенных усилиях в Черном море, то нам нужно это сделать, потому что (президент РФ Владимир - ИФ) Путин может и продвинуться по чужой территории", - заявил депутат Палаты общин Канады.

Теги: #украина #нато
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