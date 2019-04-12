Депутату из Радикальной партии Мосийчуку также выписан админпротокол за публикацию заполненного избирательного бюллетеня 31 марта

Правоохранители составили протокол об административном правонарушении на народного депутата из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука, который в день выборов президента Украины 31 марта опубликовал в соцсети Фейсбук фотографию заполненного избирательного бюллетеня.

"В настоящее время оформляется протокол на народного депутата Игоря Мосийчука об административном нарушении в виде предвыборной агитации (размещение в ФБ в день выборов фото избирательного бюллетеня с результатами собственного голосования). Будет судебное разбирательство", - написал советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В комментариях под постом М.Апостола нардеп И.Мосийчук указал: "Я вину не признаю и буду отстаивать свою правоту в суде, но как законопослушный гражданин составления админпротокола не избегал".

Как сообщалось, 11 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко также выписан административный протокол за демонстрацию им своего избирательного бюллетеня во время голосования на выборах президента Украины 31 марта.