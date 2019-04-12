Ситуацию на Донбассе и противодействие блокаде Россией судоходства в Азовском море обсудил Порошенко с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые"

В рамках рабочего визита в Германию президент Украины Петр Порошенко встретился с представителями немецкой партии "Союз90/Зеленые" и обсудил с ними ситуацию с безопасностью на Донбассе, в Приазовье и Азовском море.

"Глава государства поблагодарил за особое внимание представителей партии к ситуации в Приазовье. Подчеркнута важность реализации инфраструктурных и социальных проектов по развитию региона, прежде всего, в контексте противодействия блокаде Россией Керченского пролива и Азовского моря. Подтверждена важность усиления давления на российскую сторону с целью обеспечения свободы судоходства в регионе", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на сайте главы Украинского государства.

Также собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и отметили важность реализации инициативы президента Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.

"Немецкие парламентарии приветствовали изменения, которые произошли в Украине за последние 5 лет, в том числе запуск Антикоррупционного суда. Глава государства пригласил немецких депутатов осуществить визит в Украину", - говорится в информации.