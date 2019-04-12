Политика

11:36 12.04.2019

Минобороны по запросу нардепа Черновол сообщит, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014г

1 мин читать
Минобороны по запросу нардепа Черновол сообщит, уклонялся ли Зеленский от мобилизации в 2014г

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Татьяна Черновол попросила Министерство обороны Украины подтвердить или опровергнуть информацию о якобы уклонении шоумена а ныне кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского от мобилизации в 2014 году и в оборонном ведомстве пообещали в пятницу дать ответ.

"В СМИ прошла информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника (Украины – ИФ). Речь идет о том, что якобы в 2014г господин Зеленский отказался от призыва (мобилизации – ИФ), то есть отказался выполнять функции защитника. Потому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно", - сказала парламентарий в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

"Нужно подтвердить или опровергнуть данную информацию как можно скорее. Потому я сейчас передаю этот запрос", - добавил она и передала соответствующий запрос первому заместителю министра обороны Ивану Руснаку.

При этом Т.Черновол напомнила, что за уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

В ответ И.Руснак заявил: "Мы сегодня постараемся Вам предоставить ответ на депутатский запрос. И всю информацию изложим в установленном порядке".

Теги: #черновол #минобороны #украина #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 12.04.2019
Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

13:19 12.04.2019
В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

В Киеве к мужчине, пытавшемуся пробраться на лесбийскую конференцию, охранник применил газовый баллончик

13:04 12.04.2019
В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

В Харьковской области с начала года корью заболело 349 человек

12:55 12.04.2019
И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

12:38 12.04.2019
СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

СБУ сняла запрет въезда в Украину австрийскому журналисту Вершютцу

12:19 12.04.2019
МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

МЭРТ расширил до 163 перечень участников госпрограммы поддержки сельхозмашиностроения

12:14 12.04.2019
Жилкомуслуги в Киеве в марте оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

Жилкомуслуги в Киеве в марте оплатили 75% получателей монетизированных субсидий

12:12 12.04.2019
Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел

Бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел

12:00 12.04.2019
Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

Порошенко уволил Гордеева с должности главы Херсноской ОГА, назначил и.о. главы Дмитрия Бутрия

11:42 12.04.2019
Порошенко и председатель ХДС Германии обсудили ситуацию в оккупированных РФ Донбассе и Крыму

Порошенко и председатель ХДС Германии обсудили ситуацию в оккупированных РФ Донбассе и Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко призывает Порошенко и Зеленского в политической борьбе не дискредитировать статус президента

И.Геращенко просит МВД возбудить дело против авторов "Слуги народа" за сцены с расстрелом парламента

Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Порошенко - экс-главе Одесской ОГА Степанову: если бы я знал, что вы задержите выплаты малообеспеченным, уволил бы вас раньше

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Трамп и глава Южной Кореи обсудили возможность третьего саммита США-КНДР

Аласания объяснил, в каком формате возможен телемост для дебатов между Порошенко и Зеленским

САП опровергает обвинения НАБУ в саботаже расследования коррупции в "Укроборонпроме"

Штаб Зеленского: изначально кандидаты были готовы на дебаты 19 февраля на "Олимпийском", но затем у Порошенко изменили позицию на 14 апреля

Порошенко - экс-главе Одесской ОГА Степанову: если бы я знал, что вы задержите выплаты малообеспеченным, уволил бы вас раньше

Порошенко опроверг какие-либо вмешательства в расследования уголовных дел

Прокурор Кулик опровергает встречи с Коломойским либо его окружением

Зеленский и Порошенко устроили перепалку в телефонном режиме в эфире "1+1" на тему дебатов: президент зовет оппонента на 14 апреля, шоумен настаивает на 19 апреля

Прокурор Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА