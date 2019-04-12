Участие РФ в институциях, которые отстаивают международное право, недопустимо

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает недопустимым присутствие и участие представителей страны-агрессора – Российской Федерации, в каких-либо институциях, которые отстаивают международное право.

"Мы понимаем, что ситуация является непростой и ежедневно наш враг использует различные варианты для того, чтобы заставить представителей других стран смягчить свою политику в отношении Российской Федерации", - сказал В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, комментируя недавнюю резолюцию ПАСЕ.

Премьер подчеркнул, что позиция Украины должна быть более жёсткой с точки зрения законодательной и исполнительной власти, а также необходимо усиливать координацию с международными партнерами для того, чтобы заставить Россию исполнять взятые на себя обязательства.

"Недопустимо присутствие и участие страны-агрессора в каких-либо институциях, которые сегодня отстаивают, в том числе, и международное право", - добавил В.Гройсман.