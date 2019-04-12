САП опровергает обвинения НАБУ в саботаже расследования коррупции в "Укроборонпроме"

Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергла обвинения НАБУ в саботаже расследования коррупции в "Укроборонпроме" и информацию о требовании вычеркнуть из дела имя Олега Гладковского, говорится в обнародованном пресс-службой САП заявлении.

"Прокурорами САП при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве по фактам коррупции в деятельности Государственного концерна "Укроборонпром" согласовано 50 ходатайств детективов о проведении обысков на объектах движимого и недвижимого имущества (в том числе в Гладковского А.В., Гладковского И.А., должностных лиц ГК "Укроборонпром", контроллеров предприятий - поставщиков и т.д.), 21 ходатайства о временном доступе к вещам и документам, 3 ходатайств об аресте имущества, утверждено постановление об истребовании из другого органа уголовного производства, что имеет отношение к расследуемым НАБУ фактов", – сказано в заявлении на сайте САП.

В прокуратуре подчеркнули, что "согласовывая эти ходатайства прокурор фактически понимал, что на 9 день после выхода в эфир сюжета Denys Bihus маловероятно найти какие-то данные, имеющие значение для уголовного производства, однако дал согласие на их проведение для полного, всестороннего и объективного исследования материалов дела".

В ведомстве подчеркнули, что работа "продолжается и будет продолжаться, без выступлений в Верховной Раде Украины и без освещения ошибок в подготовленных детективами документах, в том числе несовместимости отдельных утверждений требованиям законодательства Украины".

Наибольшее беспокойство вызывают разглашение Непроцессуальная лицами данных о проведении обысков у фигурантов в день их проведения, до их завершения.

Однако, вызывает беспокойство в САП вызвал факт непонимания не только детективами, но и руководством НАБУ базовых положений международного законодательства и Конституции Украины относительно презумпции невиновности.

"Истребовании материалов уголовного производства, которое расследуется Главной военной прокуратурой следовало инициировать сразу после получения выделенных материалов, свидетельствующих о причастности не только подследственных НАБУ субъектов к хищению средств ГК "Укроборонпром", но и детективов и руководства НАБ Украины в преступных схемах в апреле 2017 года, а не прятать их под сукном у якобы отстраненного близкого человека директора НАБ Украины", – добавили в САП.

Также отмечено, что прокурорами САП приняты все процессуальные меры для обеспечения доступа детективов НАБУ к материалам данного производства, в т.ч. и согласовано ходатайство о временном доступе к телефонам упомянутых субъектов.

"С целью опровержения утверждений об "устных указаниях" относительно изъятия отдельных фамилий из текстов ходатайств, выкладываем сканированную версию одного из согласованных ходатайств о проведении обыска, который в настоящее время проведен", – сказано в заявлении.

"Попутно отмечаем, что в соответствии с частью первой ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда!", – подытожили в САП.

Ранее в этот день в НАБУ заявляют, что САП игнорирует инициативу Бюро относительно истребования из Генеральной прокуратуры уголовного производства, которое может содержать обнародованную в СМИ переписку, касающуюся хищений в сфере обороны.

"Руководство САП публично подчеркивает необходимость активного расследования хищений в сфере обороны, однако их реальные действия существенно отличаются от озвученного СМИ. Фактически, САП саботирует расследование НАБУ, начатое по материалам Bihus.Info", - говорится в сообщении на странице НАБУ в "Фейсбук" в четверг.

В Бюро указали, что после открытия дел по фактам, изложенным в расследовании журналистов, они сразу инициировали истребование в Генпрокуратуре уголовного производства, которое, вероятно, содержит переписку, обнародованную СМИ. "Однако без согласования со стороны САП это сделать невозможно. Вместо этого САП почти месяц игнорирует эту инициативу НАБУ, не давая никаких объяснений", - отметили в Бюро.

В Антикоррупционном бюро утверждают, что прокуроры САП "постоянно затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования". В результате этого обращения в суд по соответствующим разрешениям на проведение процессуальных действий отсрочиваются.

"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не представлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованные в журналистском расследовании", - утверждают в НАБУ.

В связи с этим в Бюро подчеркивают, что сложившаяся ситуация не только не способствует всестороннему и объективному расследованию фактов коррупции в оборонном комплексе, но, наоборот, делает его невозможным. "Зато ее используют как инструмент политического давления на НАБУ, в том числе со стороны руководителя САП", - добавляют в Национальном антикоррупционном бюро.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.