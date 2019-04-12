Порошенко - экс-главе Одесской ОГА Степанову: если бы я знал, что вы задержите выплаты малообеспеченным, уволил бы вас раньше

Президент Украины Петр Порошенко не был в курсе действий экс-главы Одесской ОГА Максима Степанова, который отложил выплаты одноразовой помощи малообеспеченным пенсионерам до 22 апреля.

"К сожалению, я просто не знал, что Степанов отложил эти выплаты. Если бы я это знал, он был бы уволен раньше", - сказал П. Порошенко в программе "Право на власть" в четверг в эфире телеканала "1+1".

М.Степанова сам рассказал о своем решении отложить одноразовую помощь пенсионерам до окончания избирательного процесса, мотивировав это тем, "что выбор страны должен быть честным без подкупа, без административного давления".

Президент также рассказал о причинах, которые побудили его уволить М.Степанова.

"Что касается причин увольнения. Их много, в том числе и то, что Одесская область упала больше, чем другие области Украины - на восемь позиций и занимает третье место с конца", - отметил глава государства, подчеркнув, что на Одесскую область шло приоритетное финансирование.

Однако М.Степанов утверждает, что президент его уволил "исключительно из-за результатов первого тура выборов".

П.Порошенко также подчеркнул, что "Одесская область достаточно натерпелась от варягов, которые приезжают в область. Это были и Палица, и Саакашвили, и Степанов" и признал свои ошибки по их назначению.

В то же время президент заявил, что ответственные посты в Одесской области будут занимать те, кто там живет и родился.

"И моя принципиальная позиция, что в области, где я родился, будут губернаторами работать те, кто живет, кто родился в Одесской области", сказал П.Порошенко.

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.

Накануне, 11 апреля, президент Украины П.Порошенко уволил М.Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы ОГА первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко.

"Уволить Степанова Максима Владимировича с должности главы Одесской областной государственной администрации", - говорится в указе главы государства №119/2019 от 10 апреля, обнародованном на сайте президента.

Согласно указу №120/2019, П.Порошенко временно возложил исполнение обязанностей главы Одесской ОГА на Сергея Паращенко.

Кроме того, указом №118/2019 глава государства отменил свои указы от 6 апреля об отстранении М.Степанова с занимаемой должности и о временном исполнении обязанностей главы ОГА С.Паращенко.

Как сообщалось, на сайте президента были обнародованы датированные 6 апреля указы №107/2019 и №108/2019, согласно которым П.Порошенко отстранил М.Степанова от должности главы Одесской ОГА и временно возложил исполнение обязанностей главы обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации С.Паращенко.

Тогда М.Степанов на брифинге заявил, что отказывается покидать свой пост, поскольку считает соответствующий указ незаконным. Отвечая на вопрос журналистов, о чем они говорили с П.Порошенко во время визита президента в Одессу 5 апреля, М.Степанов ответил, что глава государства предложил ему написать заявление об увольнении по собственному желанию, от чего он отказался.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что правительство не принимало решений относительно отстранения М.Степанова от должности главы Одесской обладминистрации.

С.Паращенко заявил о готовности исполнять возложенные на него главой государства обязательства.

Премьер-министр Владимир Гройсман 9 апреля сообщил, что в Кабмин поступило представление от президента П.Порошенко на увольнение М.Степанова от должности главы Одесской ОГА.

10 апреля Кабмин одобрил проект указа президента об увольнении М.Степанова с должности главы Одесской ОГА.

В этот день М.Степанов заявил, что не намерен обжаловать решение об увольнении, назвав его "сугубо политическим".