Политика

00:18 12.04.2019

Порошенко опроверг какие либо вмешательства в расследования уголовных дел

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Порошенко опроверг какие либо вмешательства в расследования уголовных дел

Президент Украины Петр Порошенко опровергает какие либо вмешательства в расследования уголовных дел, в том числе о которых ранее заявлял заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

"Я хочу сразу заявить, что информация о якобы вмешательстве в расследование каких либо уголовных дел, в том числе и дело, о котором говорит господин Кулик, это абсолютная чушь, это абсолютная ложь", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

"Два раза непосредственно Петр Алексеевич в "мягкой форме" влиял на расследование дел, которые находились у меня в производстве, одно касалось допроса Тимонькина в Австрии, второе касалось дела Саакашвили. Я не хотел бы углубляться в детали, но возможно он просто не обстоятельств, я их помню", - сказал в свою очередь К.Кулик.

По словам К.Кулика, несколько раз на него влиял сам президент, когда прокурор находился в Администрации президента, а несколько раз "ссылались на него заместитель генерального прокурора Енин и ссылался на него Генеральный прокурор".

В то же время, К.Кулика отметил, что не может подтвердить, что именно президент давал генпрокурору и замгенпрокурору вышеуказанные указания.

Теги: #президент #уголовные_дела #украина #опровержение #вмешательство
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