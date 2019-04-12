Политика

00:11 12.04.2019

Прокурор Кулик опровергает встречи с Коломойским либо его окружением

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Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик опровергает встречи с Игорем Коломойским либо его окружением в Израиле и Австрии, о которых говорит президент Украины Петр Порошенко.

"По Израилю. Я поехал к врачу, который был в реанимации у моего ребенка и он продолжил лечение там. Вторая поездка была в Вену, это был допрос Фирташа в рамках международного поручения", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером, отвечая на заявление П.Порошенко.

На вопрос, заказывал ли И.Коломойский ему совершать какие либо действия, К.Кулик ответил отрицательно.

"Я ни с кем из них не встречался", - констатировал прокурор.

Теги: #кулик #украина #опровержение #коломойский
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