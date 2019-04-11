Политика

23:00 11.04.2019

Порошенко опроверг какие либо вмешательства в расследования уголовных дел

1 мин читать
Порошенко опроверг какие либо вмешательства в расследования уголовных дел

Президент Украины Петр Порошенко опровергает какие либо вмешательства в расследования уголовных дел, в том числе о которых ранее заявлял заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

"Я хочу сразу заявить, что информация о якобы вмешательстве в расследование каких либо уголовных дел, в том числе и дело, о котором говорит господин Кулик, это абсолютная чушь, это абсолютная ложь", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Теги: #президент #уголовные_дела #украина #опровержение #вмешательство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 11.04.2019
Зеленский по телефону в эфире "Право на владу" сообщил, что он едет во Францию и Порошенко об этом знает

Зеленский по телефону в эфире "Право на владу" сообщил, что он едет во Францию и Порошенко об этом знает

22:47 11.04.2019
Порошенко пригласил кандидата в президенты шоумена Зеленского на дебаты на телеканал 1+1 в четверг вечером

Порошенко пригласил кандидата в президенты шоумена Зеленского на дебаты на телеканал 1+1 в четверг вечером

19:35 11.04.2019
Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

Оккупацию Россией части территории Украины можно расценивать как вмешательство в президентские выборы – эксперт

19:23 11.04.2019
Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании в Украине уже пройдены

19:15 11.04.2019
Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

Волкер: США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины

19:02 11.04.2019
ЦИК утвердила смету расходов на 2-й тур президентских выборов на заграничных избирательных участках

ЦИК утвердила смету расходов на 2-й тур президентских выборов на заграничных избирательных участках

18:43 11.04.2019
Рада проголосует за языковой законопроект после президентских выборов, остается 250 поправок

Рада проголосует за языковой законопроект после президентских выборов, остается 250 поправок

18:36 11.04.2019
Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что получил статус беженца в Украине

Российский оппозиционер Иван Белецкий сообщил, что получил статус беженца в Украине

18:35 11.04.2019
Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

Подозреваемый экс-нардеп Крючков будет экстрадирован в Украину на следующей неделе

18:28 11.04.2019
Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Украина и США ждут, что голосование 21 апреля пройдет мирно и конкурентно – посол Йованович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, напоминает Волкер

Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине, с удовольствием готова помочь в этом

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-участник "Квартала 95" заявил, что Зеленский не употреблял наркотики

В первом туре выборов президента Украины нарушения были, но не такие и не так много, чтобы повлиять на результат – глава наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, напоминает Волкер

Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

Тимошенко советует новому президенту и его команде провести полный аудит в Украине, с удовольствием готова помочь в этом

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА