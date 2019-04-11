Порошенко опроверг какие либо вмешательства в расследования уголовных дел

Президент Украины Петр Порошенко опровергает какие либо вмешательства в расследования уголовных дел, в том числе о которых ранее заявлял заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

"Я хочу сразу заявить, что информация о якобы вмешательстве в расследование каких либо уголовных дел, в том числе и дело, о котором говорит господин Кулик, это абсолютная чушь, это абсолютная ложь", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.