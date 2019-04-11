Порошенко пригласил кандидата в президенты шоумена Зеленского на дебаты на телеканал 1+1 в четверг вечером

Президент Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского на дебаты на телеканал 1+1 в четверг вечером.

"Я, господин Владимир, с разрешения ведущей, приглашаю вас на дебаты сегодня в эту студию", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

После чего ведущая программы сообщила, что телеканал на данный момент узнает у В.Зеленского сможет ли он приехать в студию.

"Зеленский сейчас следует во Францию и быть физически сегодня тут не сможет", - сказала через некоторое время ведущая программы Наталья Мосейчук.