Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину

В НАТО не готовы к политическому решению о принятии Украины в Альянс, считает экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow).

"Мы должны быть реалистами в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина еще не готова к членству в НАТО. Но НАТО также не готов к такому монументальному политическому решению", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, с обеих сторон - Альянса и Украины, можно предпринять ряд шагов для подготовки страны к вступлению в НАТО.

В частности, говоря о реформах в Украине, А.Вершбоу отметил, что необходимо провести реформу парламента.

"Мы смотрим на то что происходит, Европа наблюдает и ждет, что будет через 10 дней, новоизбранного президента. Мы хотим видеть, что в Раде будет новый уровень партнерства, которого мы не видели раньше... Мы хотим видеть чистые выборы, мы хотели бы, чтобы парламентские выборы были бы такими же чистыми, как и первый тур президентских", - отметил он.