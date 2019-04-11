Политика

15:42 11.04.2019

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

2 мин читать
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата на пост президента Зеленского

Главное следственное управление Национальной полиции Украины открыло уголовное производство по факту распространения видеоролика, по сюжету которого кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

Как сообщается на странице Нацполиции в Фейсбуке, по результатам мониторинга социальных сетей полиция обнаружила факты распространения видеоролика, в котором "одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик".

В настоящее время проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, распространивших это видео, - с целью его удаления.

ГСУ Нацполиции открыло по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Как сообщалось, в команде кандидата в президенты Украины В.Зеленского утверждали, что на Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился смонтированный ролик с участием В.Зеленского, по сюжету которого его сбивает фура.

"У Порошенко опубликовали видео, где фура сбивает Зеленского. (…) Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня (10 апреля – ИФ)", - сказано в сообщении на странице "Команда Зеленского" в Фейсбуке.

К этому посту прилагался видеоролик, в конце которого появляется белая дорожка, вероятно, имитирующая кокаин.

"Понятно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - подчеркивается в сообщении.

На официальном сайте В.Зеленского указано, что видео появилось на официальном Telegram-канале президента Украины П.Порошенко 10 апреля в 21:34. При этом поясняется, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, в котором он объясняет избирателям о том, что он все понял, осознал и теперь изменится. В этом видео гарант призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации дана ссылка на его новый сайт euua.org. После регистрации на сайте приходит смс со ссылкой на Telegram и Viber-каналы. При переходе на Telegram-канал можно увидеть смонтированный ролик, о котором сообщила команда В.Зеленского.

Теги: #зеленский #украина #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:08 11.04.2019
Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

Пресс-конференция бывшего участника "Квартала 95" Манжосова не состоялась, он исчез

16:58 11.04.2019
На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

16:51 11.04.2019
Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

Пики выплат по госдолгу Украины в 2019г приходятся на май и сентябрь

16:42 11.04.2019
Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

Киев в 2019г направит более 100 млн грн на реставрацию сооружения фуникулера

16:39 11.04.2019
Рада может принять в целом законопроект о финансировании противоминной деятельности 23 апреля

Рада может принять в целом законопроект о финансировании противоминной деятельности 23 апреля

16:34 11.04.2019
Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

Уровень смертности от инфарктов в Ривненской области снизился на 25%

15:57 11.04.2019
Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

Порошенко дал старт работе Высшего антикоррупционного суда

15:43 11.04.2019
"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

"Развязка очень неожиданная": Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

15:42 11.04.2019
Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

Кабмин назначил Улютина замгоссекретаря правительства

15:42 11.04.2019
Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

Полиция открыла дело по факту появления смонтированного видеоролика с участием кандидата в президенты Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Аваков: Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные "красные линии"

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Суданские военные берут под контроль дороги и мосты в стране

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

В Судане распространились слухи об аресте премьер-министра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА