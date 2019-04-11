Политика

15:06 11.04.2019

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

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Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Президент Украины Петр Порошенко считает преимуществом, что у него как у главы государства доверительные отношения с лидерами многих стран мира и что он может беспрепятственно дозвониться к ним в любое время.

"Хорошо это или плохо, что президент Украины имеет доверительные отношения с лидерами многих европейских стран и лидерами стран мира? Мое личное мнение, что это очень хорошо, когда ты можешь 24 часа в сутки снять трубку и позвонить лидерам государств мира", - сказал П.Порошенко на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Он подчеркнул, что такого состояния вещей не было раньше и что никогда прежде президенты Украины не имели такой возможности.

"У нас складывается впечатление, что президент Украины мог позвонить только в одну страну и название этой страны - Россия. Спросите у Леонида Даниловича Кучмы, как долго он старался дозвониться к Путину в 2003 году во время "Тузлы", спросите. Не все про это пишут. Это не только Порошенко не дозвонился Путину во время агрессии в нейтральных водах Черного моря возле Керченского пролива", - добавил П.Порошенко.

В то же время, он подчеркнул, что ко всем остальным лидерам государств он дозвонился сразу же после инцидента.

"И к генсеку НАТО, и президент Трамп - был в полете, но я сразу же дозвонился к Майклу Помпео, и к Ангеле Меркель, и к Терезе Мей, и к президенту Польши, ко всем - для того, чтобы скоординировать наши действия, проинформировать, что случилось", - добавил президент.

Теги: #порошенко #украина #выборы
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