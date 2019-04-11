Политика

14:15 11.04.2019

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

1 мин читать
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украина не смогла избежать российского влияния на ход выборов президента Украины, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы", - сказал П.Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Теги: #порошенко #россия #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:19 11.04.2019
Полторак: Я не держусь за свой пост

Полторак: Я не держусь за свой пост

15:06 11.04.2019
Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

14:52 11.04.2019
СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

14:44 11.04.2019
В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

В БПП утверждают, что распустить Раду сразу после президентских выборов невозможно, подтверждения развала коалиции нет

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:28 11.04.2019
Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

Дебаты между кандидатами в президенты состоятся 19 апреля на стадионе, заявляют в штабе Зеленского

14:21 11.04.2019
В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

В штабе Зеленского считают, что трансформация минских соглашений не должна позволить РФ выйти из-под санкционного давления

14:11 11.04.2019
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

14:07 11.04.2019
Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

Журналисты призывают кандидатов в президенты Украины принять участие в теледебатах 19 апреля в НОТУ

14:05 11.04.2019
Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Аваков: Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные "красные линии"

Штаб Зеленского предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту

ПОСЛЕДНЕЕ

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Суданские военные берут под контроль дороги и мосты в стране

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

В Судане распространились слухи об аресте премьер-министра

Во Франции ужесточили закон о регулировании акций протеста

Эстония не впустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

Лукашенко призвал ответить РФ ремонтом нефтепроводов на ограничение ввоза продуктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА