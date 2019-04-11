Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украина не смогла избежать российского влияния на ход выборов президента Украины, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы", - сказал П.Порошенко, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, механизм и реальные последствия этого влияния еще предстоит тщательно изучить и проанализировать.