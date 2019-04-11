Политика

14:04 11.04.2019

Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

1 мин читать
Эстония за четыре года потратила EUR5 млн на проекты в Украине, в т.ч. восстановление жилья на Донбассе

Эстония за четыре года предоставила Украине помощь в размере EUR5 млн для реализации различных проектов, заявил председатель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее НАТО Марко Михкельсон.

"Что мы сделали вместе с Украиной не только на уровне политики, но и на уровне военного сотрудничества. Это действительно поражает. Только за последние четыре года мы потратили более EUR5 млн на разные программы", - сказал М.Михкельсон в четверг в Киеве на двенадцатом Киевском форуме безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По его словам, эти средства также пошли на восстановление разрушенных в результате боевых действий домов в населенных пунктах вблизи линии столкновения.

Председатель делегации Эстонии также отметил, что украинско-эстонское сотрудничество в военной сфере обоюдополезно.

"У нас есть хорошие примеры, когда наши военные получили очень хороший опыт во время совместных тренингов, и это касается не только нашей помощи нашим украинским коллегам, но мы также учимся у вас, потому что у вас есть практический очень успешный опыт, который вы получили от этой войны. В частности это касается Сил оперативного реагирования", - сказал М.Михкельсон.

Теги: #оос #украина #эстония #нато #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 11.04.2019
Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

Порошенко считает своим преимуществом возможность беспрепятственно дозвониться лидерам многих стран мира

14:52 11.04.2019
СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

СБУ задержала завербованного в РФ харьковского полицейского

14:29 11.04.2019
В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

14:15 11.04.2019
Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

14:05 11.04.2019
Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

Господдержка строительства ягодных холодильников через кооперативы неэффективна

13:56 11.04.2019
Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

Украинские суда будут проходить через Керченский пролив

13:37 11.04.2019
В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

В Еврокомиссии уверены, что Украина сможет избавиться от экономической зависимости от транзита российского газа

13:18 11.04.2019
У Украины всё будет хорошо - Гройсман

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

13:08 11.04.2019
Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

Трое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала суток

13:01 11.04.2019
РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В штабе Зеленского ссылаются на международную практику переговоров с террористическими организациями для переговоров с т.н. "ДНР" и "ЛНР"

Украине не удалось полностью избежать влияния РФ на выборы, констатирует Порошенко

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Аваков: Украинцы не позволят новому президенту зайти за определенные "красные линии"

ПОСЛЕДНЕЕ

Суданские военные берут под контроль дороги и мосты в стране

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Штабы Порошенко и Зеленского пока не договорились о месте и дате дебатов

В Судане распространились слухи об аресте премьер-министра

Во Франции ужесточили закон о регулировании акций протеста

Эстония не впустила в свои воды российский парусник из-за крымских курсантов

Лукашенко призвал ответить РФ ремонтом нефтепроводов на ограничение ввоза продуктов

Президент Судана ушел в отставку

Сооснователь «95 Квартала» Денис Манжосов впервые после конфликта с Зеленским выйдет на пресс-конференцию

Яценюк призвал НАТО дать Украине ПДЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА