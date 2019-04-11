Политика

13:18 11.04.2019

У Украины всё будет хорошо - Гройсман

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У Украины всё будет хорошо - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в стране всё будет хорошо, независимо от того, кто победит на выборах президента.

"Нужно смотреть на полномочия каждой институции и исходя из этого делать выводы. Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. У Украины всё будет хорошо", - сказал премьер журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о возможном коллапсе в стране в случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Второй тур выборов президента, в который вышли шоумен В.Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, состоится 21 апреля.

Теги: #гройсман #украина #выборы
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