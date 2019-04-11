Политика

13:01 11.04.2019

РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

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РФ готовится к полномасштабной войне в Европе, первым плацдармом станет Украина

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, Украина станет первым плацдармом, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, - это наша страна", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Он добавил, что необходимо готовиться к тому, что рано или поздно Россия начнет использовать свой военный потенциал в полномасштабной войне.

"И такой важный фактор безопасности, как сильная украинская армия, сильный сектор безопасности и обороны сегодня является самыми важными факторами защиты мира и безопасности в Европе", - подытожил А.Турчинов.

Теги: #ес #россия #украина #турчинов
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